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Lanza CEPC aviso preventivo por tormentas en Ciudad Juárez

​Esta noche de domingo se pronostican tormentas fuertes con potencial de inundaciones repentinas en la región fronteriza. ¡No te arriesgues!

​Toma en cuenta estas recomendaciones:
❌ NO cruces calles inundadas, pasos a desnivel ni arroyos (a pie o en auto).
🏠 Si no es necesario salir, quédate en casa resguardado.

🧹 Limpia desagües y coladeras para evitar acumulaciones de agua.

🚗 Si manejas, hazlo con luces encendidas, baja la velocidad y mantén tu distancia.
​Reporta cualquier emergencia al 911 📞.

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