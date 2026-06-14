Lanza CEPC aviso preventivo por tormentas en Ciudad Juárez

Esta noche de domingo se pronostican tormentas fuertes con potencial de inundaciones repentinas en la región fronteriza. ¡No te arriesgues!
| ¡Atención Ciudad Juárez! Se pronostican tormentas fuertes e inundaciones repentinas para esta noche de domingo y madrugada de lunes.
❌ No cruces calles inundadas ni pasos a desnivel.
🏠 Resguárdate y asegura tu hogar.
📞 Emergencias al 911.
¡Toma precauciones! 🌧️🚗 pic.twitter.com/yrzqGKoegb
— ProteccionCivil Chih (@CEPC_Chih) June 15, 2026
Toma en cuenta estas recomendaciones:
❌ NO cruces calles inundadas, pasos a desnivel ni arroyos (a pie o en auto).
🏠 Si no es necesario salir, quédate en casa resguardado.
🧹 Limpia desagües y coladeras para evitar acumulaciones de agua.
🚗 Si manejas, hazlo con luces encendidas, baja la velocidad y mantén tu distancia.
Reporta cualquier emergencia al 911 📞.