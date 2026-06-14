Lanza CEPC aviso preventivo por tormentas en Ciudad Juárez

​Esta noche de domingo se pronostican tormentas fuertes con potencial de inundaciones repentinas en la región fronteriza. ¡No te arriesgues!

| ¡Atención Ciudad Juárez! Se pronostican tormentas fuertes e inundaciones repentinas para esta noche de domingo y madrugada de lunes.

❌ No cruces calles inundadas ni pasos a desnivel.

🏠 Resguárdate y asegura tu hogar.

📞 Emergencias al 911.

¡Toma precauciones! 🌧️🚗 pic.twitter.com/yrzqGKoegb — ProteccionCivil Chih (@CEPC_Chih) June 15, 2026

​Toma en cuenta estas recomendaciones:

❌ NO cruces calles inundadas, pasos a desnivel ni arroyos (a pie o en auto).

🏠 Si no es necesario salir, quédate en casa resguardado.

🧹 Limpia desagües y coladeras para evitar acumulaciones de agua.

🚗 Si manejas, hazlo con luces encendidas, baja la velocidad y mantén tu distancia.

​Reporta cualquier emergencia al 911 📞.