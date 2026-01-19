Brinda Municipio apoyos a colonias vulnerables como parte del Plan Invernal

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, realizó recorridos en diversas colonias como parte de las acciones del Plan Invernal, con el fin de salvaguardar la salud e integridad de las familias ante las bajas temperaturas.

Lo anterior con brigadas que tuvieron presencia en colonias vulnerables como Las Torres, Ramón Reyes, Martín López, Rinconada Oriente III, Ampliación Nuevo Triunfo, México y Roberto Orozco, entre otras.

Se visitaron casas para conocer de primera mano las necesidades de las familias, además de la entrega de apoyos. En total, se distribuyeron 135 despensas, 128 cobijas y 90 tramos de hule, además de juguetes y bolsas de dulces, de acuerdo a la situación de cada hogar.

Estas acciones se llevan a cabo de manera preventiva, con la finalidad de que las personas puedan permanecer resguardadas en sus hogares y evitar salidas innecesarias.

Para solicitar cualquier tipo de apoyo, el Gobierno Municipal pone a disposición de la ciudadanía la app Marca el Cambio y el número del conmutador 072 o el teléfono 614-200-48-00.