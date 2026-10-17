Bolsonaro pagó 118 mil dólares a empresa encargada de crear cuentas falsas y difundir rumores: The Intercept

Elytron, que en Brasil cuenta entre sus clientes a grandes empresas e incluso agencias gubernamentales, tiene una filial en Portugal y está vinculada a autoridades de Emiratos Árabes Unidos, como Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, apodado como el “jeque espía” por el Wall Street Journal. Foto Afp

La campaña presidencial del senador brasileño Flávio Bolsonaro pagó 600 mil reales (118 mil dólares) a una empresa que intentó venderle un sistema de inteligencia artificial para la manipulación política clandestina en elecciones, reveló ayer The Intercept Brasil.

El pago fue transferido a Elytron, una firma de ciberseguridad que presuntamente ejecutaría una operación que incluía la recopilación de datos y la identificación de grupos de votantes con el fin de llevar a cabo actividades como “difundir rumores y desinformación, crear cuentas falsas en redes sociales y utilizar ‘técnicas de guerra sicológica’ para desacreditar a los oponentes”.

Los registros de la operación fueron entregados al medio por el empresario y tecnólogo estadunidense Vincent Edward Reed, ex consultor de Elytron (2024-2025) e intermediario en la presentación del sistema a personas vinculadas a la campaña de Donald Trump para su presidencia de Estados Unidos en 2024; la tecnología fue demostrada a los republicanos, pero no hay confirmación de un contrato.

La campaña de Bolsonaro aseguró que los pagos fueron por un servicio de “consultoría en tecnología de la información” y citaron cuatro actividades: “soporte forense”, “investigación de phishing” (una posible referencia a un tipo de ciberataque), “pruebas de seguridad” y “monitorización de infraestructura”.

Elytron, que en Brasil cuenta entre sus clientes a grandes empresas e incluso agencias gubernamentales, tiene una filial en Portugal y está vinculada a autoridades de Emiratos Árabes Unidos, como Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, apodado como el “jeque espía” por el Wall Street Journal.

El equipo de Bolsonaro declaró a The Intercept que “no contrata ningún servicio que viole la legislación electoral” y calificó de “grave y con un claro sesgo político” el intento de vincular la contratación de “un servicio exclusivo de seguridad informática para proteger los sistemas de comunicación contra ciberataques con prácticas de manipulación política”.

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La firma, por su parte, afirmó que “repudia enérgicamente cualquier intento de asociar su nombre con la difusión de información falsa, el uso de deepfakes o la realización de operaciones clandestinas para manipular la opinión pública”.