Boletos para el Super Bowl LX se venden en casi 100 mil pesos

Las entradas para el Super Bowl LX, que enfrentará en California a los New England Patriots con los Seattle Seahawks dentro de diez días, se venden entre 5 mil 500 dólares (95 mil 750 pesos mexicanos ) y 52 mil 650 dólares (916 mil 592 pesos).

El partido tendrá lugar el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, con capacidad para 68 mil 500 asientos y que desde 2014 es el hogar de los San Francisco 49ers de la NFL.

A diez días de la final, los precios de las entradas varían ligeramente según la plataforma revisada.

En Ticketmaster, el boleto más barato se vende por 5 mil 904 dólares (102 mil 783 pesos) para un asiento ubicado en una esquina del estadio en el cuarto nivel de altura.

El más caro en ese portal en línea corresponde a un lugar en un sector VIP del estadio, separado por escasos metros de la banda que ocuparán los jugadores de los Patriots, y que tiene un costo de 52 mil 650 dólares (916 mil 592 pesos).

Stubhub, aplicación de venta en línea del mercado secundario (reventa), ofrece su entrada más barata por 6 mil 120 dólares (106 mil 544 pesos), mientras que la de mayor precio, también en un sector VIP pero en el lado de los Seahawks, asciende a 36 mil 431 dólares (634 mil 233 pesos).

Otra plataforma como TickPick pone a la venta entradas por un precio no inferior a 5 mil 649 dólares (98 mil 344 pesos) -en una esquina superior del estadio- y que alcanza los 32 mil 815 dólares (571 mil 281 pesos).

Según este portal, el precio medio de los tickets es de 8 mil 200 dólares (142 mil 755 pesos), solo superada por el Super Bowl LVIII de 2024 en Las Vegas entre los Kansas City Chiefs y los 49ers, cuando en promedio ascendían a poco más de 9 mil dólares (156 mil 682 pesos) por boleto a diez días del partido.

En comparación, el promedio de los billetes vendidos el año pasado en el Super Bowl LIX que se disputó en Nueva Orleans (Luisiana) era de alrededor de 8 mil 76 dólares (140 mil 596 pesos) diez días antes del encuentro.

El costo de los boletos no ha hecho más que crecer desde la primera edición del partido por el campeonato de la NFL, que es el evento deportivo más visto en Estados Unidos.

En la primera edición del Super Bowl, en 1967, las entradas costaron de promedio 12 dólares (208 pesos), más de 100 dólares con el ajusto inflacionario.

En el Super Bowl XLIII, que los Pittsburg Steelers ganaron por 27-23 a los Arizona Cardinals en 2009, se superaron por primera vez los mil dólares (17 mil 409) de media por entrada, que a día de hoy serían unos mil 450 dólares (25 mil 243 pesos).

La curva de precios terminó por dispararse en la última década y media, con el récord del año pasado de entradas rozando los 10 mil dólares (174 mil 91 pesos).

Patriots y Seahwaks reeditarán en Santa Clara el Super Bowl XLIX de 2015, donde el equipo de New England salió vencedor por 28-24.

Esa final dejó un momento para la historia, tras decidirse en la última jugada gracias a una interceptación del jugador de los Patriots, Malcom Butler, a Rusell Wilson a una yarda de la zona de anotación.

Con información de EFE