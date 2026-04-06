Bloqueos carreteros-SEGOB y su mundo de caramelo-COPARMEX llama al diálogo-Chánez y la CMIC

Ya culminada la Semana Santa y el regreso masivo de vacacionistas, hoy transportistas afiliados a la ANTAC y agricultores que pertenecen al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, alistan un paro indefinido y bloqueos carreteros en al menos 20 estados del país, incluido por supuesto Chihuahua, debido a que exigen ser escuchados y atendidos por el Gobierno de la 4T, el cual, ha decir de los manifestantes, no ha escuchado sus demandas, que son las de brindar seguridad en las carreteras y ofrecer precios que les permitan competitividad a los productores, así que si otra cosa no sucede, este día volverá el caos en las principales carreteras debido a los bloqueos, y aquí en Chihuahua se prevé que el tramo a Ciudad Juárez, a la altura de la caseta Sacramento, al igual que la carretera rumbo a Jiménez, sean las afectadas por los cierres.

Anoche, la Secretaría de Gobernación lanzó un comunicado que afirma que no existe razón alguna para esta manifestación y aseguró que están abiertos al diálogo, sin embargo, como la SEGOB y la 4T viven en su mundo de caramelo, vaya usted a saber cuál es la verdad, si la de los transportistas que día a día enfrentan la inseguridad en las carreteras y los campesinos la angustia por la falta de apoyos y la sequía, o la de la Secretaría de Gobernación, que jura y perjura que todo está bien en este país y que politizan cualquier intento de los sectores de hacerles ver la realidad de México.

******

Otros que también están parados de pelos y pestañas ante lo que se viene hoy con los bloqueos son las cámaras empresariales, en especial la COPARMEX, pues aunque ven motivos justos en el bloqueo que alistan transportistas y agricultores, también están preocupados y lo que le sigue por las posibles afectaciones económicas que tendrán estas protestas que se vienen hoy, motivo por el que la Federación COPARMEX Chihuahua, a cargo de Mario Cepeda, lanzó un desplegado para llamar al diálogo, mismo que está firmado por los presidentes de esa Confederación Patronal de la capital: Jorge Treviño; de Juárez, José González; Carlos Hermosillo, de Cuauhtémoc: Javier Alvídrez, de Delicias; de Parral, Marco Loya y de Nuevo Casas Grandes, Alberto Armendáriz. Además, la COPARMEX no nada más exhortó al diálogo entre Gobierno Federal y manifestantes, también pidió a diputados y senadores que intervengan, ya que lo que se les viene a las diversas cámaras empresariales en caso de que los bloqueos carreteros se extiendan, puede ser de terror.

******

Ya que andamos con las cámaras empresariales, la que planea reunirse en los próximos días con el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Jorge Chánez, es la CMIC que preside Juan Carlos Montaño, pues ya con las obras que anunció la gobernadora Maru Campos durante su Cuarto Informe y los proyectos establecidos, los constructores buscarán este encuentro con el responsable de la SCOP para analizar los avances y también las fechas de arranque y conclusión de las obras prometidas.

******

Vaya grilla que se armó en la función de lucha libre que se presentó de forma gratuita en la Plaza de Armas de Chihuahua capital la tarde del domingo, en donde el “invitado especial” fue el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, y aunque el Presidente Municipal de Juárez que busca ser candidato de Morena a la gubernatura, aseguró que él nada más acudió como invitado, eso de que estuvo exento de la organización y la finalidad del evento no se lo cree nadie, en especial porque hasta uno de los luchadores mencionó el proyecto político que trae en manos el expanista, cuya actitud de acudir al espectáculo que se llevó a cabo frente a la Presidencia Municipal de Chihuahua capital, fue visto como un reto al alcalde Marco Bonilla, quien busca la candidatura del PAN al gobierno estatal, y que por cierto, hoy saldrá a medios luego del asueto por Semana Santa.