Benjamín Mora dirigirá en China al equipo de futbol Wuhan Three Towns

El mexicano Benjamín Mora, ex director técnico del club Querétaro y Atlas en la Liga Mx, dirigirá al Wuhan Three Towns en el futbol de China. A través de sus redes sociales, el ex futbolista de 46 años hizo oficial su regreso al continente asiático, donde ha conquistado trofeos y ganado prestigio en el plano internacional.

“Agradecido con Wuhan Three Towns por la confianza y la oportunidad. Llego con respeto, compromiso y ambición”, afirmó Mora, luego de cerrar su etapa al frente del plantel de Gallos, uno de los más modestos en el circuito profesional y, pese a ello, con el que sumó 40 puntos a lo largo del año.

Aunque el descenso permanece cerrado en la Liga, Mora evitó que los queretanos pagaran una multa económica por su posición en la tabla de cocientes y estuvo a punto de disputar el play-in al final del Apertura 2025. Anteriormente, también comandó al los rojinegros del Atlas.

Con el Johor Darul Takzim FC, en Malasia, el mexicano ganó 11 trofeos, incluidas 5 Superligas locales, 4 Malasia Charity Shield, una Copa nacional y otra en la denominada FA Cup del país.

Ahora, no muy lejos de ahí, asumirá el cargo de entrenador del Wuhan Three Towns en la Superliga de China, máxima categoría de esa nación y en la que fue campeón por primera vez en 2022.