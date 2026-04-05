Belinda revela que utilizó accesorios originales de Carlota de Habsburgo en su nueva serie

Belinda regresó a España tras su breve visita a México para continuar con las grabaciones de Carlota, una serie inspirada en la vida de Carlota de Habsburgo.

Hasta ahora, se conocen pocos detalles del proyecto, ya que la producción y el elenco han mantenido discreción. Sin embargo, recientemente la actriz sorprendió al revelar que utilizó algunos objetos originales que pertenecieron a la emperatriz durante el rodaje.

Belinda usa accesorios originales de Carlota en su nueva serie

Belinda habló por primera vez sobre su papel en la serie Carlota durante una entrevista para Televisa Espectáculos, donde adelantó algunos detalles sobre cómo será retratado su personaje.

“Es un personaje maravilloso, van a conocer una Carlota sensible, una Carlota apasionada por México, por el mundo, porque las mujeres en esa época no eran escuchadas y ella luchó muchísimo porque las mujeres tuvieran esa voz, que pudieran tener fuerza, que pudieran ser respetadas también, que pudieran tomar decisiones. Ella luchó muchísimo, muchísimo por muchas mujeres en México”, expresó emocionada.

Además, la actriz sorprendió al revelar que parte de su caracterización incluirá elementos originales de Carlota de Habsburgo: “Unos peinados y unos vestuarios que son originales de la época y utilizamos cosas originales de Carlota entre hay muchas sorpresas que van a ir descubriendo”, adelantó.

Aunque la intérprete de “Luz sin gravedad” no mostró los accesorios ni explicó cómo la producción tuvo acceso a ellos, se especula que pudo haberse solicitado un permiso especial para utilizarlos durante el rodaje.

Los cambios de Belinda para interpretar a la emperatriz Carlota

Para dar vida a Carlota de Habsburgo, Belinda realizó importantes cambios tanto en su rutina como en su imagen.

El 15 de enero de 2026 anunció su mudanza a España, dejando temporalmente México para enfocarse por completo en las grabaciones de la serie.

Semanas después, el 1 de febrero, sorprendió a sus seguidores al mostrar un cambio de look radical: dejó atrás su característico cabello rubio para adoptar un tono castaño oscuro, acorde con la imagen de la emperatriz.

Más adelante, el 19 de marzo, se filtraron las primeras imágenes desde el set, donde se le vio completamente caracterizada y sumergida en la atmósfera de la época, confirmando su compromiso con el proyecto.

Los nuevos proyectos de Belinda como productora

Durante el mismo encuentro con la prensa, Belinda reveló que también se prepara para dar un paso importante en su carrera, ahora como productora.

“Viene un año de mucho enfoque, estoy trabajando mucho, estoy haciendo miles de proyectos a la vez. Esto es una sorpresa, pero voy a producir una serie“, compartió.

Además, adelantó que se trata de un proyecto personal que lleva tiempo desarrollando: “No voy a decir qué serie es, pero estoy tras ella desde hace muchos años y por primera vez voy a ser productora y también voy a actuar. Es un proyecto que me hace mucha ilusión”.

Por ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre esta producción, ya que la artista también está enfocada en el lanzamiento de nueva música junto a Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan.

Con información de Quién