Asegura García Harfuch que el gobierno mexicano combatirá la impunidad en casos de feminicidio

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, aseguró que el gobierno mexicano combatirá la impunidad en los feminicidios.

En conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal informó sobre avances en dos casos de feminicidio.

García Harfuch informó que en el caso de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años asesinada en Jalisco, se detuvo a un sujeto identificado como Isaac ‘N’.

Por otra parte, en el caso de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos, se informó de la detención de Francisco Javier ‘N’, alias ‘El Trompas‘.

Cuando no se ha logrado, lamentablemente, impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, nuestra obligación es actuar de inmediato para esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado”, aseveró Omar García Harfuch.

Con información de López-Dóriga Digital