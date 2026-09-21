Red Sox avanza a playoffs con remontada histórica

Mientras los Boston Red Sox celebraban su improbable clasificación a la postemporada en el Tropicana Field, con champán y cerveza a raudales, la música del vestuario parecía la más apropiada.

“Stayin’ Alive”.

“Creo que eso lo dice todo”, declaró el jardinero izquierdo Roman Anthony el domingo. “Nos mantuvimos con vida cuando nadie creía que podríamos. Y aquí estamos”.

El 24 de junio, los Red Sox tenían un récord de 32-46 y estaban a 15 juegos y medio del liderato de la División Este de la Liga Americana. Desde entonces, han logrado un récord de 52-25 y se clasificarán para los playoffs.

Los Red Sox perdieron 5-1 contra los Tampa Bay Rays en el último partido de su serie, por lo que no pudieron asegurar su pase. Sin embargo, aproximadamente una hora después de que terminara el partido, los Houston Astros perdieron 4-2 contra los Atlanta Braves, lo que permitió a los Red Sox asegurar su lugar como comodín.

Poco después de que se confirmara el resultado del partido Astros-Braves, los jugadores, entrenadores y personal de los Red Sox se reunieron cerca del montículo del Tropicana Field para una foto de equipo.

“Realmente no me importa cómo entramos, lo importante es que entramos”, dijo el campocorto Trevor Story.

Checking in with the clubhouse: pic.twitter.com/oGA2cjN3Th — Red Sox (@RedSox) September 20, 2026

Los Red Sox son el cuarto equipo en clasificar a los playoffs tras haber tenido un récord de 14 o más juegos por debajo de .500 en una temporada en la era de la Serie Mundial (desde 1903). Dos de los tres casos anteriores llegaron a la Serie Mundial, con los Boston Braves ganándola en 1914.

El manager interino Chad Tracy estuvo al mando durante gran parte de la remontada de este año. Desde su nombramiento el 26 de abril tras el despido de Alex Cora, los Red Sox tienen un récord de 74-55.

“Miren, no estábamos en una buena situación”, dijo Tracy. “No estábamos jugando bien. Pero esto demuestra que si uno persevera, pueden suceder cosas buenas. No podría estar más orgulloso de este grupo”.

El primera base Willson Contreras dijo que mantuvo la fe, incluso cuando las cosas iban mal, y la recompensa fue dulce.

“Es difícil no emocionarse hasta las lágrimas”, dijo Contreras. “Es un gran logro, pero no quiero que este equipo se detenga aquí. Quiero seguir adelante. Hemos demostrado que se puede estar en racha y superar grandes obstáculos”.

Información de ESPN Research y The Associated Press fue utilizada en este reporte.