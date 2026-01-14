Barrancas del Cobre reportó 19 mil visitantes en diciembre

Raúl Rodríguez Prieto, director del Parque de Barrancas del Cobre señaló que el mes de enero y diciembre son los meses más demandantes en cuestión de turismo en la sierra tarahumara.

Tan en 2025 los meses con alta demanda fueron enero y diciembre, este último mes del año registró 19 mil visitas.

En lo que va de enero, se ha dado una alta demanda de turistas nacionales e internacionales en el parque el cual por el momento cuanta con nueve actividades de aventura.

Para finalizar comentó que el clima es una atractivo importante para los turistas y por el momento hay una buena respuesta de turismo.