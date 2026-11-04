Barcelona golea 3-0 al Aston Villa y recupera confianza en la Champions League

El Barcelona recuperó sensaciones en la UEFA Champions League al imponerse 3-0 al Aston Villa, con una destacada actuación de Raphinha, quien firmó un doblete, mientras que Lamine Yamal completó la victoria en casa.

El conjunto blaugrana encontró en el triunfo un impulso anímico después de una racha de resultados adversos que incluyó la derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la competición europea y el tropiezo por 2-1 frente al Real Madrid en la Liga española.

Por su parte, el Aston Villa llegó al encuentro con la intención de mantener su paso perfecto en el torneo continental; sin embargo, no logró contener el ataque del equipo catalán, que aprovechó sus oportunidades para quedarse con los tres puntos.

Con este resultado, el Barcelona vuelve a ganar confianza en el escenario europeo y da continuidad a su recuperación tras la contundente victoria por 6-1 ante el Alavés. El desempeño de Raphinha y Lamine Yamal se convirtió en uno de los principales argumentos ofensivos del equipo para retomar el rumbo en la temporada.

Información tomada de Agencias