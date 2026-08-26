Banco de México eleva de 1.1 a 1.5% previsión de crecimiento para 2026

Ciudad de México. El Banco de México (BdeM) aumentó su estimado puntual de crecimiento para la economía de México al pasarlo de 1.1 a 1.5 por ciento para este 2026, aún por debajo de la previsión en la que se mantiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esta mejora en el estimado puntual se debe a que la actividad económica entre abril y junio fue mejor a lo previsto, detalló Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del organismo central, en conferencia de prensa.

Al igual que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que además de una estimado puntual, tiene un rango de crecimiento que va de 1.8 a 2.8 por ciento para este 2026, el Banco de México proyecta que la expansión económica del país se puede mover en dos bandas, pero mucho menores a las que presentó el gobierno federal.

El rango en que el BdeM estima el crecimiento para este 2026 es de un mínimo de uno por ciento, pero no mayor a 2 por ciento.

Capacidad para crecer “está sobrestimada”

De acuerdo con lo reportado por el banco central, esta reactivación de la actividad en el segundo trimestre del año no quita que la economía está creciendo por debajo de su potencial, dada la debilidad que “ha mostrado por un periodo prolongado”, mostró el Banco de México.

Esta brecha del producto –la diferencia entre el crecimiento que se registra en un periodo y el potencial, que en el país se había movido en torno a 2 por ciento– muestra que a junio la economía del país creció 1.62 por ciento por debajo de lo que podría, según el cálculo del Banco de México.

Esta brecha “está sobrestimada” y “es mucho menor a lo que estamos poniendo ahí”, comentó el subgobernador, Jonathan Heath, en respuesta al que algunos analistas financieros han planteado que la capacidad de crecimiento del país ya no se encuentra en 2 por ciento.

Al detallar qué determinó una revisión de su pronóstico de crecimiento para este año, el BdeM apuntó que “a pesar de la debilidad mostrada por el consumo privado al inicio de 2026, se espera que este recupere una tendencia positiva”.

“La inversión se mantendría débil como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y a la ratificación del T-MEC ante la nueva fase de revisiones anuales”, destacó el banco central en el Informe trimestral para el periodo de abril a junio de 2026.

Ese escenario se ve compensado por exportaciones que seguirían presentando “una moderada expansión”, en línea con el comportamiento previsto para la producción industrial en Estados Unidos y apoyada por la adquisición de bienes relacionados con el sector tecnológico en aquel país, apuntó el banco central.

Así como hubo una revisión al alza en el estimado puntual para este año, de cara a 2027, el organismo redujo ligeramente su previsión de crecimiento, al pasarla de 2.1 a 2 por ciento.