Balean durante la madrugada edificio de consultorios y oficinas

La mañana de este jueves, la policía municipal atendió un reporte en la calle Santos Degollado y Dr. Efrén Ornelas, donde se ubica el edificio San Patricio donde son consultorios y oficinas y en este lugar, había impactos de arma de fuego.



El inmueble se ubica a espaldas del hospital central, fueron al menos tres impactos tiene la entrada del edificio.

Asimismo se dijo que al parecer fue durante la noche, por lo que esta mañana que llegan a abrir el edificio se percatan de los impactos.

Como primeros respondientes fueron la policía municipal quien acordona la escena y fiscalía se hace cargo de investigar.