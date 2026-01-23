Balean a adulta mayor en estacionamiento de Alsuper Fuentes Mares

Una mujer adulta mayor resulto lesionada por un hombre que viajaba a bordo de una moto en el supermercado localizado al sur de la ciudad.

Los hechos se presentaron en el estacionamiento del Alsuper que se localiza en la Avenida Fuentes Mares y calle Independencia al sur de la ciudad cuando la adulta mayor de apróximadamente 56 años se disponia a subir su mandado en la cajuela de su vehículo Nissan Sentra color gris.

Fue atacada por un motociclista presuntamente repartidor de “Rappi” que portaba un arma de utilería calibre 38, vestía casco negro y mochila de la aplicación, quien realizó 6 impactos en contra de la mujer, el hombre logró huir del lugar.

La mujer quedó gravemente lesionada con una lesión en el cuello, paramédicos de la Cruz Roja le han dado la atención debida para trasladarla a un hospital.

Cabe destacar que en el lugar se ha dado un fuerte operativo de búsqueda del agresor al sur de la ciudad por parte de policía municipal.