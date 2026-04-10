Bailarina “arde” en pleno escenario y corre hacia un río para salvarse

Una bailarina resultó envuelta en llamas durante una presentación en el Nantong Forest Safari Park, cerca de Shanghái, China, cuando su vestuario se incendió mientras realizaba una danza tradicional con fuego.

Bailarina se prende fuego durante una presentación en China y corre al río para salvarse. pic.twitter.com/irj9MOeVrI — Real Time (@RealTimeRating) April 8, 2026

El hecho, captado en video, muestra cómo las llamas se propagaron rápidamente por su vestido, lo que la obligó a correr desesperadamente hasta un río cercano, donde logró arrojarse al agua para apagar el fuego.