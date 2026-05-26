Bad Bunny será parte de ‘Toy Story 5’; este es el divertido personaje que interpretará

El cantante Bad Bunny prestará su voz en inglés y español para uno de los personajes más curiosos de ‘Toy Story 5’.

Bad Bunny continúa expandiendo su carrera más allá de la música y ahora dará un importante paso dentro del cine animado. El artista formará parte de Toy Story 5, donde interpretará a un peculiar personaje llamado Pizza con gafas.

Bad Bunny se une a Toy Story 5 con el personaje de Pizza con gafas

Bad Bunny debutará en la exitosa franquicia de Pixar dando voz a un extravagante juguete que, según los primeros detalles revelados, formará parte de una comunidad de juguetes olvidados que vive en una pequeña casa abandonada dentro de un jardín.

Bad Bunny (Getty Images)

Fiel al estilo irreverente del cantante, el personaje promete destacar por su humor, personalidad relajada y ese toque “cool” que ha convertido a Bad Bunny en una figura global dentro de la música y el entretenimiento.

Otro detalle que llamó la atención es que el puertorriqueño grabará sus diálogos tanto en inglés como en español, reforzando así el alcance internacional de su participación dentro de la película.

El salto de Bad Bunny a Hollywood

Aunque muchos lo identifican principalmente por su carrera musical, Bad Bunny ha ido construyendo poco a poco un camino dentro de Hollywood. El cantante ya participó en producciones como Bullet Train, F9 y Happy Gilmore 2, además de aparecer en proyectos relacionados con la WWE.

Bad Bunny (Getty Images)

Sin embargo, Toy Story 5 marcará un momento especial en su trayectoria, ya que se convertirá en su primer gran papel dentro de una película animada.

Con “Pizza con gafas”, Bad Bunny está listo para entrar oficialmente a la famosa caja de juguetes de Pixar, y todo apunta a que su personaje será una de las grandes sorpresas de la película.

¿De qué trata la nueva película de Toy Story?

La quinta entrega de Toy Story traerá de regreso a personajes icónicos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, quienes esta vez enfrentarán un conflicto relacionado con la tecnología y las nuevas formas de entretenimiento infantil.

Toy Story (Especial )

La historia girará alrededor de Lilypad, una tablet con ideas “disruptivas” sobre el juego que pondrá en riesgo el lugar de los juguetes tradicionales, generando un choque entre el mundo clásico y la era digital.

La cinta estará dirigida por Andrew Stanton, reconocido por películas como Buscando a Nemo y WALL·E, junto a Kenna Harris. Además, la música volverá a estar a cargo del legendario compositor Randy Newman.