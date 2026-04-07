Avanzan proyectos de cinco parques industriales para la capital

El director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán Orozco dio a conocer que esta en planes la creación de 5 proyectos de plantas industriales se realizan en Chihuahua, van en avance para el desarrollo de la ciudad.

Expuso que muchos de estos proyectos estarán al norte y sur oriente de la ciudad, podrían quedar en los próximos años, esto debido a que algunas de estas están en planeación.

Señala que es importante que se den los procesos para mejorar la industria, los principales sectores de mayor demanda para Chihuahua son el aeroespacial.

Cabe destacar que estos parques industriales nuevos serán el potencial de la capital en el ámbito nacional, asimismo señala que es importante el tener espacios con anterioridad para futuras inversiones, debido a que el sector manufacturero es el que mueve principalmente en el estado y exportaciones.