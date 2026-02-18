Autos made in China inician 2026 ganando mercado

La venta de vehículos nuevos manufacturados en China en el mercado mexicano creció 26.6% durante el primer mes del 2026, alcanzando las 29,258 unidades. Esto significó un avance de tres veces el promedio de la industria, que creció 8.7%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

La dinámica de ventas de vehículos ensamblados en China superó la de las unidades provenientes de otros proveedores importantes del mercado mexicano como Brasil (+11.4%), Estados Unidos (-6.4%), India (+16.2%) o Japón (+19.7 por ciento).

General Motors (GM) y MG destacan como los mayores importadores de vehículos chinos en México, reportó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

El organismo privado que dirige Guillermo Rosales precisó que la comercialización de vehículos chinos en México representó el 22.3% del total de las ventas realizadas en el país, logrando la mayor participación entre los países exportadores a México. En enero del 2025 esa cifra fue de 19.1 por ciento.

En el 2016, la presencia de autos chinos en México era cero y 10 años después pasó a colocar casi 30,000 unidades en un mes de enero.

GM es la automotriz que más vehículos vende de procedencia china, lo que le ha permitido obtener mayor rentabilidad y mantener precios competitivos en modelos pequeños y SUV compactos.

La tendencia se mantendrá, debido a que la gigante de Detroit, Stellantis y Ford, entre otras han implementado alianzas estratégicas para ser más competitivos.

De acuerdo con el reporte automotor de la AMDA a enero del 2026, General Motors se coloca como la mayor importadora de autos de origen chino con 11,469 unidades; seguido de las chinas MG con 6,198 autos; y Geely con 3,536. Además de la coreana KIA con 2,610 autos; Changan con 1,630 autos; Great Wall Motor con 1,236; seguido de Ford 1,229 unidades y Chrysler con 765 vehículos.

También suman el resto de las marcas de origen chino como Jetour con 455 unidades, Volvo 328, Motornation con 56 autos; 39 de Foton y 12 de Auteco.

En tanto, la venta de autos de marcas de origen chino representa el 11.4% del mercado interno en enero del 2026, eso sin contabilizar a las marcas como BYD, GAC, Chirey, Bestune, otras que no reportan al Inegi.

Los datos de la AMDA refieren que el modelo Aveo de GM es el líder en la venta de los subcompactos con 5,896 unidades en enero; y el MG5 de MG es el segundo modelo dentro de los compactos más comercializados en México, cuyo origen de manufactura es China.

El gobierno mexicano impuso un arancel de 50% a la importación de autos provenientes de terceros países con los cuales México no tiene acuerdo comercial, como China, Tailandia o Indonesia, con lo cual se esperaba que la participación de las unidades chinas mostrara tendencia a la baja. Este arancel afecta a las marcas que importan desde China, pero no manufacturan en México.

Al menos durante el primer mes del 2026, las ventas de los autos chinos no se han frenado.