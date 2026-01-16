Atienden a hombre herido por arma de fuego en la colonia Ampliación Proletaria

Un hombre de 29 años de edad fue atendido por cuerpos de emergencia luego de reportarse lesionado por arma de fuego en el cruce de las calles 40 y Cerro Grande, en la colonia Ampliación Proletaria.

El reporte al número de emergencias movilizó a elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal, quienes acudieron como primeros respondientes al lugar, así como a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, la víctima presentaba un impacto de bala en una de sus piernas. El propio afectado relató a las autoridades que durante la madrugada de este viernes fue agredido por sujetos a bordo de una motocicleta, cuando transitaba por el cruce de las calles 58 y Coordinadura, mientras se dirigía a su domicilio.

Tras la agresión, el hombre señaló que logró llegar a su vivienda y se acostó a descansar; sin embargo, con el paso de las horas el dolor se intensificó, por lo que durante la tarde-noche decidió solicitar apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su atención médica, desde el punto ubicado en las calles 40 y Cerro Grande.

Las autoridades acordonaron el área para levantar el reporte correspondiente y notificaron a la Fiscalía General del Estado, que se hará cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.