Atiende Mesa Interinstitucional a familiares de personas desaparecidas en Parral

Se fortalecen trabajos de búsqueda e investigación

Como parte de los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en conjunto con la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, coordinaron acciones encaminadas a fortalecer los trabajos de investigación de casos de desaparición registrados en la región.

Entre los asuntos a atender, se encuentra el caso de Jesús Jerónimo Sánchez Tarín y Jaime Leónides Cano Sotelo, cuya desaparición se reportó el 23 de agosto de 2025 en la ciudad de Parral.

Por lo anterior, en la Mesa Interinstitucional conformada por las citadas dependencias estatales, estuvo presente la señora Rosa Isela Tarín, madre de Jesús Jerónimo Sánchez Tarín.

Fue atendida por el Fiscal de Distrito Zona Sur Guillermo Hinojos Hinojos, la titular de la FEDH Georgina Bujanda, la Coordinadora de la CEAVE Verónica Rodríguez y Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Personas No Localizadas y Desaparecidas.

Durante la reunión se definieron y fijaron acciones encaminadas a esclarecer casos de desaparición vigentes en la zona sur del estado, así como de la atención a las víctimas indirectas.