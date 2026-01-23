Atendió Municipio más de mil 500 baches en semana del 19 al 23 de enero

Continua la atención permanente en la ciudad

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 23 de enero del 2026.- El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, atendió mediante el programa emergente mil 507 baches en el periodo del 19 al 23 de enero.

Durante esta semana, las cuadrillas de bacheo estuvieron en las calles de más de 20 colonias, así como en avenidas principales.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.

El Gobierno Municipal mantiene el compromiso con los ciudadanos de realizar acciones para mejorar las condiciones de movilidad dentro de la Capital para contar con calles y vialidades más seguras y eficaces.

Se invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio.