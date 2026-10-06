Atenderá Municipio 13 zonas con bacheo este martes 6 de octubre

Se invita a la ciudadanía a circular con precaución

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizará trabajos de bacheo este martes 6 de octubre mediante el programa emergente en las calles: Elías Miller, 27ª y Manuel González Cossío, así como en las avenidas: Mirador, Politécnico Nacional, Juan Escutia, Abolición de la Esclavitud, Heroico Colegio Militar, Tecnológico, Equus, Vereda Real, Romanzza y vialidad Los Nogales.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que se realizarán por la mañana.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.