Ataques en escuelas: SNTE capacitará a padres, maestros y alumnos ante situaciones de violencia con ayuda de las Fuerzas Armadas

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) llevará a cabo capacitaciones para personal docente, madres y padres de familia, así como alumnos, para hacer frente a posibles situaciones de riesgo para la seguridad, luego de los hechos de violencia que se han registrado en planteles educativos en México durante los últimos meses.

A través de un comunicado publicado este sábado, el SNTE informó que estas capacitaciones ocurrirán en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y personal especializado de las Fuerzas Armadas mexicanas y citó un pronunciamiento del secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, durante una ceremonia del sindicato.

“En unas semanas, se implementarán acciones conjuntas con la Secretaría de Seguridad para capacitar con personal de alto nivel de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Marina, a maestras, maestros, padres de familia, madres de familia, a los estudiantes, en lo que hay que hacer, qué protocolos seguir cuando suceden acontecimientos tan, pero tan lamentables”, anunció Cepeda Salas.

Violencia en las escuelas de México

Este anuncio ocurre dos días después de que la subdirectora de un plantel educativo en Coahuila muriera y otras tres resultaran heridas después de que dos hermanos de 18 años ingresaran a la Escuela Secundaria General número 13 y atacaran al personal y estudiantes con armas blancas.

El pasado mes de marzo también se registró un ataque en una escuela en Michoacán, en el que un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras con un arma de fuego.

Adicionalmente, en septiembre de 2025, un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur, de la Ciudad de México, murió en el interior del plantel luego de ser agredido por otro estudiante que ingresó a las instalaciones con un arma blanca.

Durante esta agresión, también resultó herido un trabajador que intentó contener al responsable.