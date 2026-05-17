Ataque armado en Tamaulipas: muere un agente federal y otro resulta lesionado

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que un agente federal falleció y otro resultó herido en una agresión armada en Tamaulipas.

Las autoridades precisaron que las víctimas eran integrantes del Servicio de Protección Federal; el lesionado fue enviado a un hospital en Matamoros para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron cuando una camioneta impactó en contra de los elementos y emprendieron la huida, por lo que se emprendió una persecución.

En ese momento, los tripulantes del automóvil comenzaron a dispararles a los agentes federales y arribó una segunda camioneta con sujetos armados al lugar para agredirlos. Ante esto, los elementos repelieron la agresión.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, pero las autoridades indicaron que reforzaron las acciones para ubicar a los responsables.

Además, la Secretaría de Seguridad indicó que brinda apoyo, orientación y acompañamiento institucional a los familiares del elemento que falleció.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas había reportado una agresión armada en la calle Lic. Manuel Cavazos Lerma, de Matamoros; en un inicio se reportaban un muerto y dos personas heridas.