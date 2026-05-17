Detiene SSPE a presuntos distribuidores de droga en la capital; sacan de las calles más de 100 dosis y arma de fuego

Como parte de las acciones permanentes para garantizar la tranquilidad ciudadana en Chihuahua, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, llevó a cabo la detención de dos hombres en el municipio de Chihuahua, a quienes se les aseguraron 117 envoltorios de presunta droga, un vehículo y un arma de fuego abastecida con 15 cartuchos útiles.

Los hechos ocurrieron sobre el periférico R. Almada, donde personal adscrito a la Subsecretaría de Inteligencia y Análisis Policial ubicó a los sospechosos gracias a labores previas de investigación, mediante las cuales se les identificó como presuntos operadores de venta de estupefacientes en el sector.

Durante la intervención táctica, los elementos estatales le dieron alcance a un vehículo Chevrolet Spark de color blanco en el cual viajaban quienes dijeron llamarse César Emanuel L. S. y Jesús Adrián L. R. Tras realizar una inspección física y de la unidad, se localizaron 49 envoltorios plásticos que contenían una hierba verde, seca y olorosa con las características de la marihuana, así como 68 dosis de una sustancia granulada, presunta metanfetamina.

Además de las sustancias prohibidas, a los detenidos se les aseguró el arma de fuego corta en mención. Por tal motivo, tanto los civiles como el vehículo, el armamento y la presunta droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso con las familias chihuahuenses para combatir frontalmente a los generadores de violencia. Bajo el liderazgo del secretario Gilberto Loya, la SSPE continuará empleando la inteligencia policial y el despliegue estratégico para retirar sustancias ilícitas de las calles, debilitar las estructuras delictivas locales y mantener el orden público en la capital.