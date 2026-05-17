Sujetos apuñalan a hombre en colonia El Mimbre

Un hombre de 54 años de edad fue herido con un arma punzocortante en el hombro derecho en en la colonia El Mimbre, responsables huyeron.

El hecho se registró en las calles Ejido ranchería Juárez y mezquite en las afueras de un domicilio, cuando dos hombres atacaron al hombre dejándole una herida abierta de 7 centímetros, los sujetos huyeron con rumbo desconocido.

Debido a la emergencia el lesionado fue trasladado hasta la clínica de Ávalos a bordo de un vehículo particular.

Elementos de la Policía estatal y municipal para tomar nota, señalan que la víctima tiene 100% identificados a sus atacantes.