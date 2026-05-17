“En México no mandan intereses extranjeros, somos una nación soberana”, afirma Sheinbaum

Al asegurar que seguirá defendiendo la soberanía nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que ningún gobierno extranjero detendrá la “transformación” desde su gobierno, y señaló que “cuando el pueblo se une por la justicia, no hay poder alguno que lo detenga”.

La mandataria encabezó la inauguración del Hospital “Agustín O´Horán” en Mérida, Yucatán, e insistió en la defensa de la soberanía nacional.

“Nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria. Porque este movimiento nació del pueblo, creció con el pueblo y gobierna para el pueblo; ya no son los tiempos de privilegios, corrupción y saqueo de nuestro país. Aquí ya no deciden unos cuantos, aquí no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico”, dijo la mandataria.

Sheinbaum puntualizó que “México es una nación libre, independiente y soberana, y mientras exista esta unión, entre pueblo y gobierno, mientras exista el compromiso con la justicia, la honestidad y la dignidad nacional, la transformación seguirá avanzado”.

Además, la mandataria recordó las raíces que han conformado la historia del país y aseguró que el pueblo “jamás volverá a arrodillarse frente a quienes quisieron convertir a México en tierra de privilegios y abandono”.

“México camina con la frente en alto, con dignidad, con esperanza y con justicia. Y nadie, absolutamente nadie, podrá detener la fuerza de un pueblo consciente, organizado y decidido a defender sus derechos, su futuro y su esperanza; porque cuando el pueblo se une por la justicia, no hay poder alguno que lo detenga”, sostuvo.

En su discurso, Sheinbaum Pardo también dijo que su gobierno está comprometido a otorgar 60 millones de consultas en los servicios de salud federal.

Garantizó el suministro de medicamentos en los hospitales públicos, ya que reconoció que de nada sirve una consulta si una persona no recibe su tratamiento.

Sheinbaum sostuvo que en su gobierno se han entregado a los ciudadanos 205 millones de piezas de medicamentos en todo el país a través de las llamadas rutas de la salud.