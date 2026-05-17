Montiel dice que asistieron “20 mil valientes chihuahuenses” a marcha de Morena… “¿es neta?”, responde el PAN

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó en sus redes sociales que a la marcha que organizó contra la gobernadora Maru Campos asistieron “20 mil valientes chihuahuenses”, por lo que la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, respondió “¿es neta?”

“Junto a 20 mil valientes chihuahuenses, alzamos la voz contra los gobiernos panistas conservadores que durante años han gobernado con privilegios, corrupción y abandono mientras el pueblo enfrenta violencia, desigualdad e incertidumbre. 🇲🇽

Hoy #Chihuahua vive una crisis de seguridad, es el primer lugar en homicidios y tiene un gobierno alejado de la gente. Maru Campos Galván debe responder ante el pueblo y la justicia por poner en riesgo la soberanía de toda la patria.

Chihuahua es tierra de dignidad y de un pueblo valiente que no se va a quedar callado”, publicó Montiel.

Debido a ello, Álvarez Hernández respondió:

“¿Es neta? ¿Quién “asesora” a Ariadna Montiel? ¿Su peor enemigo o que? 🤭😂

¿20 mil de donde? A lo mejor soñó que asistieron 20 mil y cuando despertó ya no estaban 🫣😂🤭 ¡Tengan tantita vergüenza!”