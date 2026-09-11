Ataque armado en Cuauhtémoc deja 2 fallecidos y 1 lesionado en custodia

La Policía Municipal atendió un reporte de personas sin vida y una más lesionada la tarde del jueves 10 de septiembre en el kilómetro 62 de la carretera Cuauhtémoc-Anáhuac.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:23 horas, cuando una camioneta Honda Odyssey, en la que viajaban tres hombres, fue atacada a balazos aproximadamente un kilómetro antes de llegar al kilómetro 62.

El conductor, hombre de 26 años, intentó esquivar las detonaciones, perdió el control y volcó, impactando posteriormente contra un automóvil Ford Focus.

En la camioneta viajaban además un hombre de 29 años, quien murió en el lugar, y otro hombre, quien también falleció tras resultar proyectado durante la volcadura. Ambos presentaban heridas por proyectil de arma de fuego, además de lesiones derivadas del accidente.

El tercer ocupante, hombre de 26 años, resultó lesionado por disparos en ambas piernas y hombro derecho, por lo que fue trasladado a un hospital de Cuauhtémoc, donde posteriormente permaneció bajo custodia policial.

En el automóvil impactado viajaban una mujer de 30 años y un hombre de 41 años, quienes resultaron sin lesiones; sin embargo la mujer presentó una crisis nerviosa.

En el lugar fueron localizados aproximadamente 10 casquillos percutidos calibre .223. Personal de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente se hizo cargo de las investigaciones y del procesamiento de la escena.