Ataque armado en carretera Gran Morelos–San Francisco de Borja dejó dos cuerpos y cinco autos calcinados

Francisco Sáenz Soto, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, de manera preliminar, respondió vía telefónica que hay datos de vehículos calcinados y personas fallecidas parcialmente calcinadas.

Se mencionó que el saldo del enfrentamiento registrado este sábado en la carretera que comunica a los municipios de Gran Morelos y San Francisco de Borja sería de al menos cuatro personas fallecidas, dos de ellas calcinadas, además de cinco vehículos incendiados. Lo anterior de forma extraoficial.

Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre estos hechos, por lo que el saldo permanece de carácter preliminar.

Cabe mencionar que este reporte se emitió a pocos minutos de dar las 10:00 horas. Momentos más tarde la Fiscalía emitirá comunicado al respecto.