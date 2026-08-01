Atacan a balazos a hombre de 30 años en la colonia Lealtad II

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad resultó lesionado por proyectil de arma de fuego durante la noche del viernes, luego de ser atacado por sujetos armados en calles de la colonia Lealtad II, al sur de la ciudad.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue interceptada por individuos que viajaban a bordo de un vehículo de color negro, quienes le dispararon en al menos dos ocasiones, provocándole heridas en el pecho y el abdomen. Tras la agresión, el hombre logró llegar hasta un domicilio para pedir auxilio. El hecho fue reportado al número de emergencias, por lo que elementos de la Policía Municipal, capacitados como primeros respondientes, le brindaron atención prehospitalaria en el cruce de la Privada de Melchor Guaspe y las calles 33 y 35. Posteriormente, paramédicos de URGE lo trasladaron al Hospital General para recibir atención médica especializada. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.