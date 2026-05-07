Astrólogo aseguró en 2022 que habría un brote de hantavirus; Grok confirmó que el post es auténtico

Usuarios en X están compartiendo una publicación del 2022 de la cuenta @iamasoothsayer, un supuesto astrólogo que habría predicho el brote de hantavirus en 2026.

De acuerdo con la publicación, la cual fue verificada por Grok asegurando que es real, describe que en 2023 el coronavirus terminó; en 2026 comenzará el hantavirus y contagios.

Predicción en X en 2022 sobre brote de hantavirus en 2026 (@iamasoothsayer / X )

Una cuenta en X anunciaba hace cuatro años el brote de hantavirus en 2026; Grok confirma su veracidad

Una cuenta con pocas publicaciones y autodenominada astróloga, se ha vuelto viral tras los recientes casos confirmados de hantavirus, pues lo habría predicho en 2022.

Y es que tal y como se dio a conocer en redes sociales, un tuit de hace cuatro años – 11 de junio del 2022- anunciaba el fin de la COVID-19 en 2023 y el surgimiento del contagios humanos de hantavirus en 2026.

Pero la sorpresa no solo recae en la predicción del astrólogo en X, sino que Grok, la inteligencia artificial de la red social, confirmó la veracidad de la publicación sobre el hantavirus.

Esto ha generado revuelo en redes ante el actual brote de hantavirus confirmado en el crucero MV Hondius, y aunque muchos lo atribuyen a una simple coincidencia, la precisión xd la publicación ha generado especulaciones y memes en todo internet.

Grok confirma la predicción en X en 2022 sobre brote de hantavirus en 2026 (Grok )

Brote de hantavirus registra 8 casos, revela OMS

El brote actual de hantavirus se registró en el crucero de expedición MV Hondius, con bandera neerlandesa, que viajaba por el Atlántico Sur tras pasar por Antártida y otras islas remotas.

Según la OMS, hasta el 7 de mayo de 2026 se identificaron ocho casos:

Cinco confirmados de hantavirus

Tres fallecimientos

El hantavirus, transmitido principalmente por roedores, causa síntomas graves como fiebre, problemas gastrointestinales y neumonía rápida.

Las autoridades sanitarias evalúan bajo riesgo de propagación generalizada a la población global, aunque investigan posibles casos de transmisión inusual.

El barco donde se originó el brote de hantavirus se dirige a Tenerife, España, para desembarcar a los pasajeros bajo estrictos protocolos.

Cabe mencionar que el hantavirus es conocido desde hace décadas y que las predicciones virales suelen basarse en amenazas ya existentes.

Sin embargo, el timing exacto sobre la “predicción” de brote de hantavirus, ha sorprendido a miles de usuarios que reviven el viejo tuit como una “profecía cumplida”.