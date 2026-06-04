Asegura SSPE droga y detiene a menor en Chihuahua

Un menor de edad con posesión de droga fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en la ciudad de Chihuahua durante un operativo realizado como parte de las acciones permanentes para combatir los delitos contra la salud y fortalecer la seguridad en la capital del estado.

La intervención forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, enfocada en la prevención del delito, el patrullaje permanente y la atención oportuna de conductas que afectan la tranquilidad de las familias chihuahuenses.

Los hechos ocurrieron el 3 de junio durante recorridos de prevención, vigilancia y disuasión del delito efectuados por elementos de la Subsecretaría de Despliegue Policial en el cruce de las calles 20 y Totonaca, donde se realizó la inspección de un vehículo Nissan Altima color negro.

Durante la revisión, los agentes localizaron una bolsa de plástico que contenía aproximadamente 587 gramos de hierba verde seca con características propias de la marihuana, así como dos plumas de wax, por lo que procedieron al aseguramiento de los objetos y a la detención del conductor.

La persona asegurada es un menor de 17 años, identificado como Adrián Roberto R. G., por lo que se activaron los protocolos especializados para adolescentes en conflicto con la ley, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos y el debido proceso.

La droga asegurada y el menor fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para el desarrollo de las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones operativas y preventivas para combatir el narcomenudeo y preservar la seguridad de las y los chihuahuenses.