Felicita Marco Bonilla a fuerzas federales por el desmantelamiento de narcolaboratorio en la capital

En esta semana el Gabinete de Seguridad Federal informó, a través de un comunicado de prensa, que inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas en la ciudad de Chihuahua, golpe a la delincuencia por casi 3 mil millones de pesos.

Al respecto el edil capitalino, Marco Bonilla mencionó que en su caracter de alcalde, no tiene más información al respecto, ya que fue un trabajo bien coordinado por las fuerzas Federales.

Aseguró que no es una “queja” al decir que no se le informó de este operativo, sino al contrario, dijo estar agradecido por el trabajo al combate a la delincuencia.

El documento señala expresamente que fue en Chihuahua, Chihuahua, donde elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron ocho reactores de síntesis orgánica, una centrifugadora, 16 costales de ácido tartárico, un tambo con cianuro y 26 tanques de gas L.P. Además, los elementos federales ejecutaron un cateo donde localizaron un centro de almacenamiento de precursores químicos con 80 costales de ácido tartárico, dos tambos con alcohol bencílico, un bidón con 18 litros de alcohol bencílico, ocho cilindros de gas, 12 cargadores color negro, cartuchos y una motocicleta.

“Eso es lo que nosotros queremos ver, que se combata a la delincuencia organizada con firmeza, que se destruyan narcolaboratorios en donde estén. Nosotros lo felicitamos y en lo que se nos pida apoyo e incluya en las estrategias, siempre nosotros estaremos para fortalecer y acompañar”.

Bonilla Mendoza recalcó que este tema de este conflicto que se dio en días pasados con el narcolaboratorio en el municipio de Morelos, no debe de ser un punto de quiebre, sino de unión para todos trabajar por el mismo objetivo, que la ciudad siga teniendo espacios de paz y tranquilidad para las familias que la habitan.