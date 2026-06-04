Destacan egresados de Médico Cirujano y Partero de la FMyCB-UACH a nivel nacional en el ENARM

La excelencia académica de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua se reflejó en los resultados obtenidos por sus egresados en el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), una de las evaluaciones más importantes y competitivas para quienes buscan continuar su formación profesional en México.

De acuerdo con resultados recientes, las y los egresados de la carrera de Médico Cirujano y Partero del Campus Chihuahua se ubicaron entre los diez mejores desempeños del país, mientras que los aspirantes del Campus Ciudad Parral también destacaron por sus resultados sobresalientes, lo que refrenda la calidad de la formación que ofrece la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH.

El ENARM representa una etapa fundamental en la trayectoria de los profesionales de la salud, ya que constituye el principal mecanismo de selección para ingresar a los programas de especialización médica que se desarrollan en hospitales e instituciones de salud de alta especialidad. Cada año, miles de aspirantes participan en este proceso con el objetivo de acceder a una residencia médica y continuar su preparación en áreas específicas de la medicina.

Los resultados obtenidos por las y los egresados de la UACH reflejan la solidez de su formación académica, el compromiso del cuerpo docente y la pertinencia de los programas educativos que ofrece la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas. Asimismo, evidencian el desarrollo de competencias científicas, clínicas y humanísticas que permiten a los futuros especialistas responder a las necesidades actuales del sector salud.

Los logros alcanzados por los egresados en el ENARM constituyen un motivo de orgullo para la comunidad universitaria y demuestran que el esfuerzo, la disciplina y la preparación académica son elementos clave para construir una trayectoria profesional de excelencia en beneficio de la sociedad.

Cabe señalar que recientemente el programa educativo de Médico Cirujano y Partero de la FMyCB recibió la reacreditación por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), con vigencia de mayo de 2026 a mayo de 2031, reconocimiento que avala el cumplimiento de altos estándares de calidad en la formación médica.