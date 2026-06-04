“Seremos espectadores, que resuelvan sus temas”: CCE ante retiro de visa a dirigente de Morena

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que el sector empresarial se mantendrá espectador ante el retiro de vida de la dirigente estatal de Morena, Briguite Granados.

“Tiene que ver más con una relación de México con Estados Unidos y nosotros pues nos mantenemos espectadores porque pues es una relación que por un lado corresponde al gobierno federal y pues ahí que entre ellos resuelvan sus temas”, comentó.

Asegura que mientras no haya una manifestación oficial por parte del gobierno americano, todos son especulaciones.

“Pues más somos más espectadores y observadores que poder hacer comentarios de algo que pues no está en nuestro en nuestra actividad o en nuestro ámbito de acción”, concluyó.