Comparte Chihuahua experiencia en salud mental y adicciones en foro fronterizo

La Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua participó en el Foro de Salud Mental Paso del Norte “Compartir Recursos y Referencias”, realizado en las instalaciones de El Paso Community College, con el propósito de fortalecer las estrategias de atención en salud mental y prevención del consumo de sustancias en la región fronteriza.

El encuentro reunió a representantes de instituciones de salud, organismos comunitarios, especialistas de México y Estados Unidos, quienes intercambiaron experiencias y analizaron mecanismos de coordinación para mejorar la atención de las personas que enfrentan problemas relacionados con la salud mental y el consumo de sustancias.

Los participantes destacaron la importancia de la vigilancia epidemiológica como herramienta para identificar tendencias, orientar acciones preventivas y facilitar la toma de decisiones basada en evidencia, especialmente ante fenómenos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y los problemas de salud mental.

Como parte de las actividades del foro, Javier González Herrera, comisionado estatal de Atención a las Adicciones y director del Instituto Chihuahuense de Salud Mental (Ichisam), presentó la ponencia “Panorama Epidemiológico de las Adicciones en el Estado de Chihuahua”.

Expuso información sobre las tendencias actuales, los principales desafíos que enfrenta la entidad y la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, atención y seguimiento de los trastornos por consumo de sustancias.