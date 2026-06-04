A cualquiera que no pague multa en Estados Unidos, es lógico que le quiten la Visa: Marco Bonilla

El alcalde capitalino Marco Bonilla, respondió que le parece inverosímil la razón por la que le quitaron la Visa a la dirigente estatal de Morena Brighite Granados por una simple infracción de tránsito.

“Ustedes si revisan con cualquier autoridad norteamericana cualquier multa no te hacen cancelar la Visa, lo que sí hacen es que te notifican que debes comparecer ante la corte, cumplir con trabajo de servicio social, pagar la multa y, lo que sí puede suceder es que si hay una infracción vial combinada con alguna resistencia a la autoridad, por ir bajo influjo de alcohol o droga, si no hubo pago de la multa pese a la notificación como muchas veces Morena se quiere pasar la Constitución por el arco del triunfo acá en México, pues entonces… debería de dejar claro, cuál fue el motivo”.

Y es que ayer a las 15:00 horas, en conferencia de prensa, la líder morenista reveló que, al intentar cruzar a Estados Unidos, autoridades migratorias le retiraron la visa debido a una multa de tránsito no pagada.

Ante lo ocurrido, Brighite Granados dijo respetar la determinación de las autoridades estadounidenses, pero advirtió que no se debe dejar de lado el contexto político que vive la oposición en Chihuahua.