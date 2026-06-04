“Le apuesto el sueldo de un año”: Alfredo Chávez reta a Estrada que muestre un sólo camión que “acarreó” asistentes a evento de Maru

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, retó a su homólogo de Morena, Cuauhtémoc Estrada, a que le muestre un sólo camión que haya “acarreado” asistentes al evento en apoyo a la gobernadora Maru Campos que se llevó a cabo el sábado pasado.

Chávez Madrid añadió que si lo hace, le apuesta el sueldo de un año, “pero que lo haga sin inteligencia artificial”.

“Nuestra gente llegó caminando, nuestra gente llegó en transporte público, nuestra gente llegó por propia voluntad, nuestra gente sí sabía a qué iba, a un evento en apoyo a la gobernadora Maru Campos”, explicó Alfredo Chávez.

Y añadió: “yo reto al diputado Estrada, que tiene mi respeto, reto a toda la bancada de Morena a que nos saquen un solo camión, nada más que no sea inteligencia artificial”.