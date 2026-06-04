Exige Arturo Medina reforzar medidas sanitarias ante primer caso de gusano barrenador detectado en Texas

El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, Arturo Medina, llamó a las autoridades federales a redoblar de manera inmediata las acciones de prevención y control sanitario tras la confirmación del primer caso de gusano barrenador en el estado de Texas, situación que eleva el nivel de alerta para toda la región fronteriza.

El legislador señaló que la aparición de este caso en territorio estadounidense confirma que se trata de una problemática de carácter internacional que exige respuestas firmes, coordinadas y oportunas para proteger una de las actividades económicas más importantes para Chihuahua.

“Hoy más que nunca debemos actuar con responsabilidad y determinación. Chihuahua ha realizado un enorme esfuerzo para mantener su estatus sanitario y proteger a su ganado, por lo que no podemos permitir que esta crisis siga avanzando sin una estrategia contundente por parte del Gobierno Federal”, expresó.

Medina recordó que la frontera con Estados Unidos permanece cerrada para la exportación de ganado mexicano desde hace varios meses, situación que ha generado afectaciones económicas importantes para productores de todo el país, particularmente para los ganaderos chihuahuenses que han mantenido sus hatos libres de esta plaga.

En este sentido, hizo un llamado al Gobierno de México para implementar de inmediato una estrategia especial de atención para los estados fronterizos del norte, fortaleciendo los mecanismos de vigilancia, inspección y respuesta sanitaria.

Asimismo, reiteró la necesidad de reforzar de manera contundente las acciones de control en la frontera sur del país, principal punto de riesgo para la propagación de esta plaga.

“Es indispensable que las medidas en la frontera sur se incrementen con toda la capacidad institucional disponible. La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar mayores daños a la ganadería nacional y para recuperar la confianza de los mercados internacionales”, señaló.

El coordinador parlamentario reconoció el trabajo realizado por las y los ganaderos de Chihuahua, quienes han demostrado compromiso, disciplina y responsabilidad para proteger una actividad que representa el sustento de miles de familias en la entidad.

“Quiero reconocer al sector ganadero chihuahuense por el enorme esfuerzo que ha realizado durante esta contingencia. Gracias al trabajo de productores, asociaciones ganaderas y autoridades locales, Chihuahua se ha mantenido como un referente nacional en materia sanitaria. Debemos cerrar filas para proteger este patrimonio de las familias del campo y evitar que una crisis externa afecte a quienes han hecho las cosas bien”, concluyó.