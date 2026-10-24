Assange destaca apoyo de Lula da Silva durante su encarcelamiento; “él luchó por mi libertad, los Bolsonaro no hicieron nada”

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, recordó este 24 de octubre el apoyo que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le brindó durante su encarcelamiento, y destacó esta postura frente a la de Jair y Flávio Bolsonaro, en una publicación a través de sus redes sociales acompañada de una foto con el mandatario.

“Estuve recluido en régimen de aislamiento durante mil 901 días por revelar la verdad sobre los asesinatos y el espionaje del gobierno de Estados Unidos, incluso contra Brasil y sus industrias”, escribió Assange, antes de subrayar que “una vez fuera del poder, Lula luchó por mi libertad”.

De acuerdo con el comunicado del australiano, cuando el mandatario brasileño asumió su cargo, habló de su persecusión con el difunto papa Francisco, gracias a lo cual el sumo pontífice decidió reunirse con su familia y ofrecer ayuda.

“Lula fue amable con mis hijos y no pidió nada a cambio. Por el contrario, Jair y Flávio Bolsonaro no hicieron nada ni dijeron nada”, recalcó.

En referencia a Bolsonaro, Assange también advirtió que, “sin la capacidad de decir ‘no’ a Washington y a Tel Aviv, no puede haber política nacional, sino únicamente instrucciones extranjeras”.

“Los vendidos entregarán todo a cambio de una parte, incluso sus propias lenguas”, agregó. “Esas órdenes son siempre las mismas: ‘amplíen nuestro robo de recursos y salarios, y mantengan la boca cerrada sobre el hecho de que asesinamos a niños'”, denunció.