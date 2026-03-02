Asiste Maru Campos a presentación de nuevo coordinador de la GN en Chihuahua

La gobernadora María Eugenia Campos Galvan asistió a la toma de protesta y presentación del nuevo Coordinador de la Guardia Nacional en la entidad, el General Israel Caro Rodríguez.

Ello en las instalaciones de Zootecnia en donde también se llevó a cabo la Mesa Estatal de Seguridad.

El General Israel Caro Rodríguez llega en sustitución del General Alejandro Rivas Salgado.

Al evento también asistieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda y el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

Asimismo, el Comandante de la 5/a. Zona Militar, Fernando Moreno González y autoridades del Ejército Mexicano.