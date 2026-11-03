Así se vivió el tradicional Desfile de Catrinas: mil 800 participantes y miles de espectadores

El alcalde René Chavira asistió para convivir con las familias y disfrutar juntos de esta experiencia llena de colores y tradiciones por el Día de Muertos

Con miles de espectadores y la participación de mil 800 personas en el contingente, el tradicional Desfile de Catrinas llenó de color, tradición y orgullo las calles del Centro Histórico, como parte de las actividades organizadas por el Instituto de Cultura del Municipio para celebrar el Día de Muertos.

El desfile se convirtió en uno de los momentos más representativos de la celebración, con miles de familias chihuahuenses que se dieron cita para disfrutar de esta expresión cultural, en la que las catrinas, los personajes tradicionales y la creatividad de las y los participantes rindieron homenaje a las costumbres mexicanas y a la memoria de quienes ya no están.

A esta fiesta de tradiciones y espacios, acompañó el alcalde René Chavira, para convivir junto a los chihuahuenses y presenciar este contingente en el cual participaron funcionarios y ciudadanos para llenar de magia y color las calles del Centro de Chihuahua.

Además, este festival se sumó a otras actividades que el Gobierno Municipal realizó en el marco del Día de Muertos con programación que incluyó el espectáculo circense “Entre velas y flores”, así como presentaciones musicales de Tréboles Son, Norte Pop y el Mariachi Juvenil Nuevo Sonido, que ofrecieron propuestas para celebrar las tradiciones y recordar a grandes figuras de la música mexicana y latinoamericana.

Con estas actividades, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar espacios de convivencia familiar y acercar las expresiones artísticas y culturales a la ciudadanía, manteniendo vivas las tradiciones que forman parte de la identidad de Chihuahua Capital.