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Van 3 detenciones durante operativo de cosecha de alto valor

Luis Manuel Aguirre Rodríguez, secretario de Seguridad Pública Estatal informó que durante el operativo de para la protección de cosecha de alto valor se han realizado 3 detenciones de personas que no acreditaron la legalidad de la mercancía que transportaban.

Todas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para iniciar con le proceso penal correspondiente.

Destacó que en conjunto con la Guardia Nacional se mantiene presencia permanente en huertas de la región de Jiménez e Hidalgo del Parral.

Las detenciones serían parte del robo hormiga pues lo asegurado ronda entre los 30 a 50 kilos de producto.

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