Tras reportes de disparos, llegan 40 personas a la cabecera de Gpe y Calvo

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Luis Manuel Aguirre Rodríguez señaló que derivado de los reportes de disparos en San Juan Nepomuceno, en Guadalupe y Calvo, se brindó atención a 40 personas que se acercaron a la cabecera municipal a solicitar insumos y otras necesidades.

Aclaró que hasta el momento no se han registrado personas fallecidas o lesionadas y se mantiene presencia permanente en la zona.

Fue el pasado miércoles cuando se reportaron disparos en la comunidad de San Juan Nepomuceno, que según la Fiscalía, fueron de cerro a cerro y derivado de un operativo, se localizaron dos vehículos calcinados y a un joven de 25 años sin vida.

También ayer se reportaron disparos en la misma zona, sin reportarse más incidencias al respecto.