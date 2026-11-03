La violencia contra la infancia exige una Fiscalía especializada, no una institución rebasada: María Antonieta Pérez

Dos nuevas denuncias por presunta violencia sexual contra menores en una guardería de Ciudad Juárez vuelven a poner sobre la mesa una pregunta: ¿está preparada la Fiscalía de Chihuahua para investigar los delitos contra la infancia?

Para la diputada de morena, María Antonieta Pérez Reyes, la respuesta exige revisar la estructura actual de procuración de justicia y crear una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Infancia. Advirtió que estos casos no pueden atenderse como cualquier otra investigación: requieren personal capacitado para escuchar a las víctimas, integrar correctamente las carpetas y preservar sus testimonios.

El problema es especialmente delicado cuando las víctimas tienen dos, tres o cuatro años. Si una investigación tarda hasta dos años, como puede ocurrir en estos procedimientos, los recuerdos de los hechos pueden cambiar o perder precisión. Una mala integración de la carpeta puede terminar afectando el acceso a la justicia de quienes menos herramientas tienen para defenderse.

Pérez Reyes señaló que la Fiscalía Especializada de la Mujer enfrenta rezagos en la atención de delitos contra las mujeres y que sumar a sus responsabilidades los casos de violencia sexual infantil, sin una estructura específica, deja a niñas y niños en una situación de mayor vulnerabilidad.

La propuesta, sostuvo, no debe limitarse a crear una nueva oficina en el organigrama. Debe contar con personal especializado, capacidad de investigación y presupuesto propio. Porque frente a la violencia contra la infancia, la diferencia entre recibir una denuncia y procurar justicia puede estar en la preparación de quienes investigan y en el tiempo que tardan en hacerlo.