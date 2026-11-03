Llama Coparmex a ciudadanos a ser Observadores Electorales para evitar fraude en 2027

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Treviño Portilla dio a conocer que los observadores electorales son fundamentales para evitar un fraude en las elecciones que se llevarán a cabo en el país en donde se juega la gubernatura de 17 estados entre ellos Chihuahua.

“Nosotros creemos que si hubiera un fraude sería un golpe muy duro para la credibilidad del país y la democracia que tanto riempo ha costadpo crear, entonces por lo mismo estamos tan metidos en esto de los observadores electorales, por que a medida que más vigilada este el proceso electoral más difícil va a ser un fraude”

Asegura que es necesario que como Mexicanos se dé un proceso transparente de la mano de la ciudadanía por ello invita a que participen ya sea con Coparmex y su programa de observadores ciudadanos o con el Instituto Estatal Electoral (IEE).

Cabe destacar que Coparmex cuenta con un programa digital de observadores y lo ha llevado a cabo desde 2024, lo cual ha marcado un presedente nacional.