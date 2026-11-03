Coparmex anuncia conferencia de Enrique Krauze para reflexionar sobre el presente y futuro de México

• El historiador y ensayista ofrecerá la conferencia “México: Una construcción centenaria”, el próximo 24 de noviembre en Chihuahua.

• Jorge Treviño Portilla destacó la importancia de promover el pensamiento crítico, la participación ciudadana y el diálogo informado de cara al proceso electoral de 2027.

Con el propósito de generar un espacio de reflexión sobre la historia de México, los desafíos del presente y el futuro del país, el Centro Empresarial de Chihuahua (COPARMEX) anunció la conferencia del reconocido historiador y ensayista Enrique Krauze, que se realizará el próximo martes 24 de noviembre, en el Salón Diamante del hotel Sheraton Soberano Chihuahua.

Durante una rueda de prensa, el presidente de COPARMEX Chihuahua, Jorge Treviño Portilla, explicó que este encuentro busca acercar a la sociedad chihuahuense voces que contribuyan a enriquecer el debate público, comprender los procesos históricos que han definido al país y reflexionar sobre los retos políticos, económicos y sociales que enfrenta México.

“No queremos mirar la historia solamente para recordarla, sino para proyectar el futuro de México. Buscamos abrir preguntas, ampliar perspectivas y elevar la calidad de nuestra conversación pública”, expresó como mensaje central del encuentro.

Treviño Portilla señaló que, ante la proximidad del proceso electoral de 2027, resulta especialmente importante promover espacios plurales de análisis que fortalezcan el pensamiento crítico, la participación informada y el respeto a las distintas ideas, sin favorecer posiciones partidistas ni anticipar escenarios electorales.

Subrayó que COPARMEX, como organismo apartidista, mantiene su compromiso con la democracia, la libertad, el Estado de derecho y la participación ciudadana responsable. Añadió que la contribución del sector empresarial al desarrollo nacional no se limita a generar inversión y empleo, sino que también implica fortalecer las instituciones y promover el bien común.

“De cara a 2027, necesitamos más conversación informada, más participación ciudadana y menos polarización. COPARMEX no busca decirle a nadie por quién votar, sino contribuir a que la ciudadanía tenga mejores elementos para reflexionar y tomar sus propias decisiones”, puntualizó.

El dirigente empresarial destacó que la presencia de Enrique Krauze representa una oportunidad para reunir a empresarios, estudiantes, académicos, profesionistas y ciudadanía en general alrededor de las ideas y del análisis de la historia política nacional, desde una perspectiva que permita comprender mejor el presente.

La conferencia, difundida bajo el título provisional “México: Una construcción centenaria”, se llevará a cabo el martes 24 de noviembre de 2026, en el Salón Diamante del Sheraton Soberano Chihuahua, con registro a partir de las 8:00 de la mañana y una sesión programada de 8:30 a 10:00 horas. Las personas interesadas podrán solicitar información y adquirir sus accesos a través del WhatsApp 614 404 90 98 o del correo electrónico socios@coparmexchihuahua.org.

Finalmente, COPARMEX Chihuahua reiteró su invitación a participar en este encuentro, concebido como un espacio abierto para comprender la trayectoria histórica del país, enriquecer la conversación pública y reflexionar sobre el México que queremos construir. “Traer a pensadores de la talla de Enrique Krauze es una apuesta por las ideas, el diálogo y el futuro de Chihuahua”, concluyó el presidente del organismo.