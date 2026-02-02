Así fue la audición de Gerardo Taracena para ‘Apocalypto’ y la peculiar petición que le hizo a Mel Gibson

Gerado Taracena, fue un actor mexicano que destacó por su versatilidad en cine, televisión y teatro. Su fallecimiento el 31 de enero fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), institución que expresó su pésame.

“Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística, que descanse en paz”.

No todos los actores tienen una anécdota tan singular como la que vivió Gerardo Taracena durante su audición para Apocalypto (2006), película dirigida por Mel Gibson, en la que interpretó a Ojo Medio, uno de los perseguidores del protagonista. Para obtener ese papel, el actor aprendió a hablar maya y se sometió a un proceso físico exigente.

Según contó en una entrevista con el programa TAP, de Canal Once, su audición fue inusual desde el primer momento. Mientras otros actores estaban nerviosos por la presencia del director, él estaba más preocupado por otros compromisos.

“Cuando entré, Mel Gibson me pegaba: ‘are you strong?’ (¿eres fuerte?). Me golpeaba. Y yo de ‘este salvaje qué le pasa’. Él es muy espectacular y muy raro en algunas cosas. No hace protocolos (…), me sentía como un caballo”.

Al concluir la prueba, Mel Gibson le preguntó si tenía disponibilidad de fechas y si necesitaba algo más. Entonces, Taracena hizo una petición que desconcertó a todos los presentes.

“¿Me puedes dar un beso en la mejilla para mi esposa? Me lo pidió”.

El comentario provocó una tensión evidente en la sala: “Se tensaron todos los directores de casting”, relató. La reacción de Gibson fue relajada y con humor:

“Why not” (¿por qué no?), respondió, y luego añadió entre risas: “What kind of kiss? Like this?” (¿qué tipo de beso, como esto?), mientras sacaba la lengua”.

Taracena aclaró enseguida: “No, no, no, es simple kiss”. El director accedió y le dio el beso en la mejilla. Después del gesto, Mel Gibson concluyó diciendo: “I like this guy” (Me gusta este chico).

Al salir del lugar, otro actor le preguntó si creía haber sido elegido. La respuesta fue una mezcla de humor,