Así fue el ataque contra la Guardia Nacional en Tamaulipas

Una cámara sobre un vehículo de la Guardia Nacional captó el momento en el que integrantes de la corporación se enfrentaron a sujetos armados en Tamaulipas. Como resultado un vehículo con blindaje artesanal, “monstruo”, fue asegurado

A través de rede sociales fueron compartidas imágenes sobre el ataque armado en contra de los guardias nacionales en el arco de entrada a Nueva Ciudad Guerrero.

Una de las grabaciones muestra al menos tres unidades oficiales en un cruce, las cuales se detienen ante detonaciones dearma de fuego en la zona. Los agentes toman sus posiciones y repelen el ataque, incluso uno de los vehículos impacta con la camioneta donde viajaban los agresores.

Algunos de los videos cuentan con audio, lo que permite escuchar la detonaciones en el sitio por parte de los involucrados.

Cabe destacar que el pasado 7 de enero la Vocería de la Guardia Nacional informó sobre el aseguramiento de un vehículo con blindaje artesanal, además de material bélico.

Un fusil Barret calibre 50

Cuatro fusiles de asalto.

Cargadores y cartuchos

Un par de chalecos tácticos

Tanto el informe de la institución como una de las imágenes compartidas por la misma muestran que las acciones violentas sucedieron en el municipio de Guerrero, lo que coincide con las imágenes difundidas en redes sociales días después y que muestran el enfrentamiento.

No fueron reportadas personas detenidas o heridas por lo sucedido en dicha ocasión.

“Los guardias federales realizaban patrullajes de seguridad en el municipio de Guerrero, Tamaulipas, donde ubicaron a los delincuentes quienes accionaron sus armas de fuego”, destaca el informe de la Guardia Nacional del 7 de enero. Parte de lo hallado por los agentes (Guardia Nacional)

Ataque contra la Guardia Civil en Camargo

A pesar de que algunos reportes señalan que las grabaciones descritas serían de un hecho ocurrido en Camargo y de que la propia grabación muestra la entrada a Nueva Ciudad Guerrero. Sin embargo, se trata de una acción diferente.

El reporte de la Vocería de Seguridad estatalseñala que el 10 de enero (tres días después de que fue informado lo sucedido en el municipio de Guerrero) pasado fuerondetenidos tres hombres como resultado de un recorrido de seguridad en Camargo, específicamente a la altura del Ejido Comales.

Los elementos de la Guardia Civil fueron objeto de un ataque armado luego de que los sujetos se dieron cuenta que en la zona había personal de seguridad. Al final la agresión fue repelida y tres individuos fueron asegurados.

“Se logró el aseguramiento de una camioneta tipo pickup color gris, tres armas largas, así como la detención de tres masculinos”, es parte de lo compartido por las autoridades a través de sus redes sociales.

